Siccità in Piemonte | acqua razionata in 40 comuni di Novara e Verbano Cusio Ossola

(Di venerdì 21 aprile 2023) "In una quarantina didel medio Novarese e del, le due province più colpite dalla, è già stata decisa la limitazione dell', non per quanto riguarda l'uso nelle case, ma per l'irrigazione dei giardini, per riempire le piscine o altri scopi in questo momento non prioritari". Lo ha detto l'assessore regionale Matteo Marnati, nell'incontro con i giornalisti dopo la Giunta straordinaria dedicata allacon il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto. "Decideranno i sindaci in base alla disponibilità di. Stiamo cercando anche soluzioni alternative" ha aggiunto.