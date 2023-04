Siccità ed energia | l’idroelettrico | prima fonte rinnovabile | rischia il declino “Meno neve e portate ridotte | l’acqua diminuirà fino al 30%”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) La montagna, oggi, ha sete d’acqua. Per la distribuzione delpotabile, per ridurre il rischio di frane – un terreno esposto, per lungo tempo, alla, è impermeabile a improvvisi rovesci e al fenodel ruscellamento – e per sostenere l’economia locale, che in molte aree è ancora – e forse fuori tempo – sci-centrica. Ma la montagna ha bisogno d’acqua anche per la produzione di. In Italiaè al primo posto tra le fonti rinnovabili, di cui copre circa il 28% del totale. Ma ora, coi cambiamenti climatici in corso, che stanno colpendo in maniera più intensa le aree montane (e quelle criosferiche),è a rischio. Lo sarà già, in maniera pressante, tra pocodi due decenni: “Da inizio secolo abbiamo verificato una ...