Siano benedette le feste comandate | gli unici momenti in cui posso leggere senza distrazioni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Sinoquattro libri in due giorni, in questo secolo,essersi prima rinchiusi in un convento con la regola del silenzio e il sequestro dei cellulari? La domanda, mi rendo conto, è mal posta. Servono altre coordinate. La cosa che è più importante specificare è: non ho figli né altri animali domestici. Questo fa sì che, tradizionalmente, la qualità della mia vita sia molto alta: nessuno mi sveglia, nessuno m’interrompe, nessuno esige la mia attenzione. O meglio, questa è, storicamente, la mia beatitudine: al presente, non è più tanto così. Nessuno mi sveglia, in effetti; ma, una volta che mi sono svegliata e ho acceso il telefono, esso ha più bisogno d’accudimento d’un cane o d’un bambino. E no: non è colpa dei social. Sette anni fa Andrew Sullivan si è chiuso in convento. L’ha fatto perché gli sembrava d’essere ...