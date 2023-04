(Di venerdì 21 aprile 2023) Dopo aver annunciato la formazione di un consiglio di esperti, denominato, formato da personalità di spicco del calcio europeo con una carriera ricca di successi nazionali e internazionali, ecco il primo appuntamento per un confronto tra tutti gli esponenti. Come annunciato dalla stessa, ilsi riunirà lunedì 24 aprile alla L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Si riunisce il Football Board UEFA: sul tavolo arbitri e VAR Calcio e Finanza

L’organismo è composto da 20 big del calcio tra allenatori ed ex giocatori: proporranno le loro idee, spunti e suggerimenti che se approvate dall’Esecutivo si tradurranno in «bozze di legge» ...