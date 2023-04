Si è consegnato l' uomo che ha sparato alla bimba negli Usa

Si èalla polizia il 24enne afromericano Robert Louis Singletary che ha sparato ad una bambina ... L', che è accusato di tentato omicidio e aggressione armata, comparirà in tribunale nelle ...... ha semplicemente spiegato cosa ha rivelato Marcello Neroni , l'exdella Banda della Magliana, ... il fratello Pietro ascoltato per più di 8 ore in Vaticano: 'Ho fatto i nomi ele chat, ...Si èagli agenti di Polizia l'sospettato di aver sparato a una vicina di casa di 6 anni e ai suoi genitori in North Carolina dopo che un pallone da basket era finito nel suo cortile di casa.

Negli Usa si è consegnato alla polizia il 24enne afromericano Robert Louis Singletary che ha sparato a una bambina di sei anni e a suo padre dopo che il loro pallone da basket era finito nel suo giard ...L'uomo si trova in stato di fermo nella contea di Hillsborough, Florida. Il padre della bambina di 6 anni è ancora ricoverato, madre e figlia sono state dimesse ...