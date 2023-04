Sherlock Holmes 3 | realizzare il sequel è | secondo Susan Downey | una priorità

(Di venerdì 21 aprile 2023)ha svelato che3, per i produttori e per RobertJr., è una3 sembra potrebbe ancora arrivare sul grande schermo: il nuovo aggiornamento, che potrebbe far felici molti fan, arriva dalla produttrice. Durante il podcast UnWrapped si è provato a far chiarezza sul destino delle avventure del detective interpretato da RobertJr e del suo braccio destro, il dottor Watson, parte affidata a Jude Law.3 potrebbe essere realizzato Da tempo si parla della possibile realizzazione delha ...

Sherlock Holmes e l'avventura dell'assassinio in flagrante SherlockMagazine

