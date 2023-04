Shen Yun | torna a teatro la compagnia di danza che racconta la Cina prima del comunismo

La storia diPerforming Arts è la prima compagnia al mondo di danza e musica classica cinese.è stata fondata a New York nel 2006, con la missione di riportare in vita il ...Charlotte Observer La storia diPerforming Arts è la prima compagnia al mondo di danza e musica classica cinese.è stata fondata a New York nel 2006, con la missione di ..."La Cina prima del comunismo": così si presenta lo spettacolo, in scena al Donizetti dal 5 al 7 aprile. E tanto è bastato per provocare il disappunto di Pechino, con le autorità diplomatiche che, come riportato dal Corriere Bergamo , prima hanno ...

La Cina raccontata dagli artisti di Shen Yun La Prealpina

shen-yun, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: shen-yun. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.Shen Yun, la compagnia di danza, che celebra il ricco patrimonio culturale cinese, torna teatro per raccontare la Cina prima del comunismo. Dal 25 al 30 aprile 2023 al TAM Teatro Arcimboldi Milano, do ...