Sfortuna e ingenuità | il Milan crolla sul più bello In finale ci va l' Hajduk spinto da 17mila tifosi

Il sogno rossonero finisce a due passi dal traguardo. Il Milan di Abate lotta e ci prova, ma perde 3 - 1 la semifinale di Youth League contro l'Hajduk Spalato. A Ginevra, succede tutto nella ripresa: ...Il Napoli ha dominato in tutte e due gli incontri ma ha pagato laed anche grandeChe. Per il resto partita perfetta. Piuttosto perché era finito in panchina TOMORI 6 Che ... è quello che più si fa vedere tra i centrocampisti ma nella ripresa cala e una doppiain ...

Sfortuna e ingenuità, il Milan crolla sul più bello. In finale ci va l ... Il Cirotano