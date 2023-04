(Di venerdì 21 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Con una un’estetica moderna, la nuova Bmw RGSintegra unadi preziose caratteristiche che rendono omaggio a oltre 40 anni di eredità di Spirit of GS. Per amplificare l’essenza stessa di tale spirito, lanasce dallo stile Triple Black e si fregia di dettagli unici e dedicati grazie ai pacchetti inclusi nella sua configurazione. I pacchetti estetici Shadow I/II impreziosiscono la moto grazie alle componenti lavorate dal pieno e rifinite con trattamenti superficiali esclusivi. Il pacchetto Dynamic affina le qualità sportive della moto, sia su strada che off-road, e offre il massimo in termini di sicurezza. Comprende il Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment), le modalità di guida Pro e il cambio elettro assistito. ...

Entrambe letv si fermano per un bel po' di mesi, ma torneranno a settembre con i nuovi ... Nel cast di NCIS 20 : Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agentesenior dell'NCIS; ...Grazie ad unadi fotocamere con triplo retro, POCO M5 è perfetto anche per coloro che ...ancora senza mai preoccuparti di rimanere a secco di energia! Compra lo Xiaomi POCO M5 in OFFERTA...Le sue dimensioni corrispondono a quelle della versione die, grazie al rivestimento antigraffio su entrambi i lati, garantisce a lungo una buona visione in presenza di qualsiasi condizione. Le ...

Serie speciale per la Bmw R 1250 GS con la Ultimate Edition ... Italpress

Dead Ringers: Inseparabili, la serie ispirata al film di David Cronenberg del 1988, è disponibile da oggi in streaming su Prime Video.Importante riconoscimento per Gianni Morandi che si appresta a partire con un nuovo tour estivo ma che terrà un grande concerto l’8 maggio ...