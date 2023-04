Serie B | trentaquattresima giornata | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) Meno quattro alla fine dei giochi con tante formazioni pronte ad avvicinarsi all’obiettivo prefissato a inizio stagione. Lotta promozione, voglia di playoff e fuga da playout e zona retrocessione: è tutto ancora aperto in questo magnifico campionato cadetto che mai come in questa stagione si è rivelato essere illeggibile e davvero complesso da vivere per le (grandi) società che infestano il torneo. Ecco tutto quello che c’è da sapere dellediB con il, la classifica attuale e dove sarà possibile assistere in televisione alle sfide.B,: tutto quello che c’è da sapere sulla tornata (Credit foto – pagina Facebook Frosinone Calcio)Frosinone in cerca di un passettino in più per la promozione ...