Serie B 2022 2023 | succede di tutto al Granillo | il Brescia si impone per 2-1 sulla Reggina

(Di venerdì 21 aprile 2023) Non se le mandano a dire,: sfida a viso aperto al. Termina 1-2 la sfida valevole per la 34esima giornata di/23. Gli ospiti guadagnano tre punti fondamentali in ottica salvezza, pur restando in 17esima posizione a quota 35. Granata che invece incassano la quindicesima sconfitta stagionale e stallano all’ultimo posto della zona playoff con 46 punti. Un bel primo tempo tra le due formazioni all’insegna del buon calcio: le due formazioni costruiscono e spingono, ma sono solo gli ospiti a trovare il vantaggio. Dopo l’occasione con il colpo di testa di Bisoli all’ottavo minuto, la rete arriva solo due minuti più tardi: Cross in area, Mangraviti ci arriva in qualche modo col il mancino, firmando l’1-0. La prima frazione prosegue con innumerevoli occasioni, i granata ...