Serie A 2022 2023 | trentunesima giornata | le probabili formazioni

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ledelladel campionato di, che è ormai entrato nella sua fase più calda, con le varie squadre che vogliono accelerare per raggiungere i rispettivi obiettivi. Questo turno si aprirà con l’anticipo del venerdì alle ore 20:45 tra Verona e Bologna, per poi proseguire sabato con altre tre sfide: alle 15:00 Salernitana-Sassuolo, alle 18:00 Lazio-Torino e alle 20:45 Sampdoria-Spezia. La domenica comincerà alle ore 12:30 con la gara tra Empoli ed Inter, mentre nel pomeriggio spazio alle due sfide delle ore 15:00, Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese. Alle 18:00 Milan-Lecce, in serata il big-match tra Juventus e Napoli. A chiudere il pacchetto sarà il posticipo di lunedì tra Atalanta e Roma. Ecco tutte le ...

... Cerundolo piazza il colpo di giornata e fa fuori la testa dinumero 3, completando il quarto ... Il tabellone maschile US OpenIl tabellone femminile US Open... già alle prese con l'assenza di Paul George che salterà l'interacoi Suns: se davvero Leonard non dovesse farcela, il rischio è che anche la stagione- 23 della squadra di coach Tyronn ...In quindici anni, dal 2009, è stata realizzata solo due volte nel 2017 e appunto nel. Questa è ... in secondo luogo, il disegno di legge contiene unadi norme volte ad assicurare il ...

LE DATE DELLA SUPERCOPPA SERIE C 2022-2023 | LEGA PRO Lega Pro

Milan-Lecce, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano domenica 23 aprile, alle ore 18:00. Il… Leggi ...Mediametrie, un anno di TV nel mondo 2023, Frammentazione e trasmissione non lineare aumentano la concorrenza sul mercato dei contenuti TV globale, dove si conferma la fiction come contenuto ...