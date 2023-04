Sentenza Juventus | cosa cambia | quanti punti rischia e gli scenari

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 21 aprile 2023) La decisione del Collegio di Garanzia del Coni di rinviare tutto alla Corte Federale rappresenta una prima vittoria per la, ma la situazione è ancora molta delicata. Il riferimento è ovviamente al ricorso presentato dal club bianconero contro i 15di penalizzazione per il caso delle plusvalenze fittizie. Ricordiamo che le accuse nei confronti del club bianconero sono quelle di aver concluso con società in Italia e all’estero trattative di calciomercato sovrastimando il valore dei calciatori, con l’obiettivo di sistemare il bilancio. I 15sono stati restituiti alla, ma la conferma della squalifica degli ex dirigenti bianconeri continua a rappresentare un macigno in grado di portare nuove conseguenze. Non è arrivato lo sconto per Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene, a confermare le ...