Sentenza Juve | il dirigente sbotta | parole durissime

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 21 aprile 2023) Come preventivabile la riassegnazione momentanea dei 15 punti allantus fa molto discutere: le squadre rivali iniziano a farsi sentire PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non poteva non scatenare polemiche la restituzione, anche se solamente momentanea, dei 15 punti allantus. In questo momento i bianconeri risalgono al terzo posto in classifica a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.