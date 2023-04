Selvaggia Lucarelli fa l’antifascista da tastiera e insulta Osho Lui la fulmina | “Una palettara”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il 25 aprile è alle porte e molti influencer, accantonato il tema dell’orsa, che ormai non capitalizza più molti click, si buttano sull’antifascismo da: l’esemplare più rappresentativo èche ieri ha pure “bannato”, colpevole di non avere apprezzato la vignetta del Fatto contro Arianna Meloni. La, che scrive sul Fatto quotidiano, sta conducendo la sua crociata in difesa della vignetta del giornale che le paga lo stipendio. E questo la dice tutta sulla genuinità della difesa d’ufficio. LEGGI ANCHE Federico "" Palmaroli: "La vignetta su Arianna Meloni? Una cattiveria fuori luogo, andava stoppata" Disgustosa vignetta del Fatto su Arianna Meloni. Il premier: "Allusioni indegne, non ci fermeranno"blocca ...

La pubblicità ha sollevato le polemiche e l'ironia della rete e in queste ore anche la giornalistal'ha commentata affermando: 'C'è un palese errore di fondo in questa campagna ...Qualche giorno fa Anastasia Kuzmina è finita al centro di una polemica e questa volta non c'entrano nulla Ballando con le Stelle o. La protagonista di Ballando ha pubblicato un video su TikTok in cui spiega alle sue allieve che i balletti degli influencer come Alessia Lanza non sono il vero ballo. L'...ha ormai un conto aperto con i Ferragnez. La giornalista si è spesso scagliata contro la coppia che, a detta sua, avrebbero impostato la loro vita in funzione dei social. ...

Profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli litiga con profilo Twitter di Selvaggia Lucarelli Lercio

Barbara D'Urso sarà nel cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci Alcuni indizi lasciano presagire che sarà proprio così!La nuova campagna del ministero del Turismo ed Enit ha suscitato la reazione di Vittorio Sgarbi, che ha scagliato una frecciatina.