Se l' avessero fatto a mia moglie Lo sfogo di Fiorello sulla vignetta choc

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un caso clamoroso, unadagli intenti deplorevoli. Ad attirare l'attenzione di tutti i giornali è stato lo scivolone delQuotidiano. Il disegno del fumettista Natangelosorella del premier edel ministro Lollobrigida, Arianna Meloni, ha innescato un ciclone di accuse e polemiche. La donna è stata ritratta a letto con un uomo di colore proprio quando il marito aveva erroneamente pronunciato l'espressione “sostituzione etnica"., il conduttore di “Viva Rai2!”, non ha potuto non inserirsi nella questione. Dopo aver condannato senza mezzi termini l'autore del mis, il cabarettista si è sbilanciato: “Se disegnassero mia…” Ladella discordia. Il disegno realizzato dal fumettista Natangelo e pubblicato ...

..." non hanno accusato alcun problema di salute nonostantemangiato anche loro i lumaconi. "Ha vomitato e ora si sente male" , ha spiegato la Cléry. L'attrice francese ha, inoltre,...Sedetto che l'Ucraina aveva attaccato, avrebbero demoralizzato ulteriormente (i cittadini)...della Nato sono d'accordo sull'ingresso dell'Ucraina" 'Tutti gli alleati sono d'accordo sul...Ad esempio gli infissi in molte camere si sono gonfiati e staccati dalle pareti come se...cui abitavamo così abbiamo dovuto cambiare tutta la mobilia - raccontano - molti di noi hanno...

Vignetta Meloni, Fiorello: "Se lo avessero fatto a me, mi sarei ... Secolo d'Italia

Un caso clamoroso, una vignetta dagli intenti deplorevoli. Ad attirare l’attenzione di tutti i giornali è stato lo scivolone del Fatto ...