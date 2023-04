Scuola | Valditara annuncia piano semplificazione

(Di venerdì 21 aprile 2023) - Un progetto in 20 punti per combattere la burocrazia. Entro giugno concorso per assumere fino a 35mila precari

Un progetto in 20 punti per combattere la burocrazia. Entro giugno concorso per assumere fino a 35mila precari

“Basta con la troppa burocrazia a scuola”, ecco il piano di semplificazione amministrativa [scarica PDF] Valditara: “Così miglioriamo la vita alle famiglie e ai docenti” Orizzonte Scuola

Un progetto in 20 punti per combattere la burocrazia. Entro giugno concorso per assumere fino a 35mila precari ...Il ministro dell'Istruzione ha presentato in Consiglio dei Ministri l'informativa: "Puntiamo a migliorare la qualità della nostra scuola" ...