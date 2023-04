Tensioni avenerdì nel primo pomeriggio tra manifestanti e forze dell'ordine in vista della visita di Marco Minniti e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi alla Stazione Marittima. I contestatori si ...all'esterno della stazione Marittima didove è atteso il ministro dell'interno Matteo Piantedosi . Alcuni manifestanti, circa un centinaio, uniti sotto la rete antifascista e ...I gialloblù invece sono tornati dalcon un pareggio assolutamente insperato (0 - 0): la ... tutto è ancora possibile ma la sensazione è che saranno decisivi i prossimidiretti che ...

Scontri a Napoli al forum con Piantedosi: carica della polizia sui manifestanti, due feriti ilmattino.it

Alcuni manifestanti erano intenzionati ad apporre una corona di fiori in memoria dei migranti morti in mare alla Stazione Marittima di Napoli, dove ...Tensioni a Napoli venerdì nel primo pomeriggio tra manifestanti e forze dell’ordine in vista della visita di Marco Minniti e del ministro dell’interno Matteo Piantedosi alla Stazione Marittima. I cont ...