Scienza & Salute | ‘Il cioccolato | sublime peccato di gola’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 aprile 2023) (Adnkronos) – Con circa quattro chilogrammi di consumo personale annuo, ilè certamente il dolce più amato dagli italiani. A questa meravigliosa delizia è dedicata la puntata di oggi de il Gusto della, la rubrica online curata dall’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata, in collaborazione con Adnkronos. “La storia delincomincia con la scoperta dell’America nel 1492, quando i conquistadores riportavano in Europa le fave di cacao – spiega Marco Renna, esperto di cultura popolare. Maya e Aztechi utilizzavano il cacao come moneta di scambio, talvolta considerata più preziosa dell’oro. In Italia ildiventa un’arte grazie al gustoso gianduiotto ideato a Torino da Paul Caffarel nel ...