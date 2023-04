Schweinsteiger riceve la maglia da Bonucci | «Uno dei migliori difensori di tutti i tempi» – FOTO

(Di venerdì 21 aprile 2023) Bastian, ex centrocampista di Bayern Monaco e Germania, ha ricevuto unadiin regalo Bastian, ex centrocampista di Bayern Monaco e Germania, ha ricevuto unadella Juventus di Leonardoin regalo dal difensore bianconero. Grazie mille, @leo19 ! A special jersey that I am very happy about, from one of the best defenders of all time! It will get a special place at home for sure. pic.twitter.com/BSs5j0mJAh— Bastian(@B) April 21, 2023 PAROLE – «Grazie mille, Leonardo. Unaspeciale di cui sono molto felice, da uno deidii ...

Schweinsteiger riceve in regalo la maglia di Bonucci: "Uno dei migliori difensori di sempre" TUTTO mercato WEB

