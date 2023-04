Schlein su La Russa | L' antifascismo è la nostra Costituzione

... al Senato il Dl Cutro (che Ellyha ribattezzato "Decreto Ungheria" ) passa tra frizzi e ... il Capitano e la solita propaganda elettorale Ignazio Lae l'antifascismo: "Non è nella ...' Laha detto che l'antifascismo non è in Costituzione , noi diciamo che l'antifascismo è la nostra Costituzione '. Così la segretaria del Pd Ellyrisponde all'uscita del presidente del ...Leggi Anche 'L'antifascismo è la nostra Costituzione':contro le parole di Lasul 25 aprile. Critiche da tutto il centrosinistra In mattinata, dopo le critiche delle opposizioni , La ...

Schlein risponde a La Russa: "L'antifascismo è la Costituzione". Il presidente del Senato il 25 aprile farà a… la Repubblica

'Ho letto l'articolo di Repubblica con richiamo in prima pagina dal titolo ' L'antifascismo non è nella Costituzione. Il mio 25 aprile Metterò ...Roma, 21 apr. (askanews) - "Ho sentito le parole del presidente La Russa, ha detto che l'antifascismo non è in Costituzione, ma l'antifascismo è la nostra Costituzione". Così la segretaria del Pd Elly ...