Schlein riunisce segreteria Pd a Riano | omaggio a Matteotti

La segretaria e il resto della segreteria sono riuniti in un circolo ricreativo. Poco prima la leader Pd ha reso omaggio davanti al monumento sulla via Flaminia che ricorda Matteotti. 21 aprile 2023 ha deposto le rose davanti alla lapide e si è soffermata qualche minuto in raccoglimento. Poi si è spostata nel centro del Paese dove si riunisce per la prima volta la segreteria Pd.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, è arrivata a Riano (Roma) per una breve cerimonia in ricordo di Giacomo Matteotti, davanti alla stele che ricorda il luogo in cui venne trovato il corpo del parlame ...Riano (Rm), 21 apr. (askanews) – Si tiene a Riano la prima riunione della segreteria Pd dell’era Schlein. La segretaria ha scelto il paese alle porte di Roma per il primo incontro del gruppo dirigente ...