Schlein replica a La Russa | L' antifascismo è la nostra costituzione  

(Di venerdì 21 aprile 2023) AGI - "Ho sentito le parole di La: ha detto che l'non è in. Noi rispondiamo che l'è la". Ellyarrivando a Riano dove ha scelto di far svolgere la prima riunione della segreteria dem, insorge contro le parole del presidente del Senato, Ignazio La, secondo cui "nellanon c'è alcun riferimento all'". Schierato con lei è tutto il Pd: "Abbiamo scelto di tenere la prima riunione della segreteria a Riano per ricordare Giacomo Matteotti e il suo ruolo di parlamentare - sottolinea Alessandro Zan, reponsabile Diritti del Pd - ha avuto il coraggio di denunciare gli orrori del regime, è il miglior gesto che il Pd possa fare ...

- L'opposizione lo attacca, in silenzio gli alleati. 'L'antifascismo è la nostra Costituzione'la segretaria del Pd. Polemiche anche sull'agenda per il 25 aprileIeri nel mio intervento ho fatto due proposte alla segreteria. La prima è quella di riunire ... La segretaria nellaha accolto questa proposta. La seconda è stata quella di contrapporre ...... segno che non capiscono le difficoltà di tante persone e noi ci batteremo per avere più case popolari e per riqualificarle sul piano energetico', dicesottolineando che su questo argomento '...

