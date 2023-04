Schlein porta la segreteria del Pd a Riano | tra Matteotti e balere

Poi a lavoro con la sua squadra, in una specie di capannone Sullo stesso argomento: La prima direzione die le prime dissenting opinion nel Pd Ellyriunisce la prima segreteria del Pd ...Ma alla partenza il clima ha un po' i toni della gita fuori. C'è una classe appena formata, in effetti: la segreteria del Pd targato. Prima riunione, lontano dalla Ztl. Eccoli tutti sul ...Chi, infatti,in modo irregolare i migranti verrà punito con pene dai 20 ai 30 anni se da ciò ... non tanto nel merito quanto per la chiusura al dialogo denunciata da Ellye Giuseppe ...

Schlein, porta in faccia a De Luca: “Sfavorevole al terzo mandato” Liberoquotidiano.it

La nuova leader dem ha deposto una corona di fiori sul monumento alla memoria di Matteotti. Poi a lavoro con la sua squadra, in una specie di capannone ...Una norma del 2004 vieta il terzo mandato. Ma il presidente in Campania si prepara lo stesso, grazie a un cavillo. Come è già accaduto con Formigoni in ...