Scatta la fuga dal Sudan | l’Ue pronta a evacuare gli europei | ci sono anche 250 italiani

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 aprile 2023) Continuano gli scontri nel Paese nordafricano tra l’esericitoese e le Forze di supporto rapido, formazione paramilitare al cui vertice c’è il vicepresidente del Consiglio di transizione, Mohamed Hamdan Dagalo. Al momento, non esiste una prospettiva di risoluzione rapida del conflitto, per cui l’Unione europea ha iniziato a pianificare l’evacuazione dei suoi cittadini dalla capitale Khartum. «Stiamo provando a coordinare un’operazione peri nostri civili dalla città, la cui situazione è ora ad alto rischio. Stiamo lavorando a differenti opzioni perle persone», ha riferito un funzionario di Bruxelles. «Al momento, la valutazione di coloro che operano sul campo, tra cui l’ambasciata Ue, è che non cile condizioni di sicurezza per procedere con un’operazione di questo tipo». Al momento, in ...