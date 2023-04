Scarsità di materie prime | l’esperto Alessandro Giraudo | «Ecco perché rischiamo lo stop delle forniture» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 aprile 2023) La transizione ecologica sta portando con sé un cambio di paradigma, che costringe ogni settore della nostra economia – chi più, chi meno – a ripensare i propri piani di sviluppo e tenere in considerazione una nuova variabile: l’impatto sul clima e sull’ambiente. Una rivoluzione che, per forza di cose, non può che partire dalle. Nelle scorse settimane, la Commissione Europea ha delineato la propria strategia con il Critical Raw Materials Act. L’obiettivo: assicurarsi l’approvvigionamentocritiche», ovvero tutti quei materiali ritenuti indispensabili per la transizione energetica. Si va dal litio, utilizzato nelle batterie e negli accumulatori, alle terre rare, un gruppo di elementi chimici dagli usi più svariati. Sullo stesso fronte si è cominciato a muovere anche il ...