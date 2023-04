Scandalo finanziario in Vaticano | il processo si allarga | il Tribunale ammette nuove accuse del Pm

(Di venerdì 21 aprile 2023) Città del– Siilinper lolegato alla compravendita del Palazzo di Londra. Ilpresieduto da Giuseppe Pignatone, infatti, ha sostanzialmente accolto lerichieste di accusa formulate dal Promotore di giustizia Alessandro Diddi lo scorso 30 marzo nei confronti di alcuni dei dieci imputati. Nel dettaglio, Diddi ha contestato, in aggiunta alle altre, la corruzione ad Enrico Crasso, Raffaele Mincione e a Gianluigi Torzi; come pure l’autoriciclaggio ad Enrico Crasso e a Fabrizio Tirabassi. Pignatone, ad ogni modo, ha chiesto al pm Diddi di riformulare meglio le, respingendo, sostanzialmente le eccezioni sollevate dalle difese degli ...

Oggi si è conclusa anche la deposizione del testimone Giulio Corrado che ha riferito su passaggi, finanziamenti e valutazioni riguardanti il palazzo di Sloane Avenue 60 a Londra - - Si allarga il ...Alla 56esima udienza davanti al Tribunale battibecco in Aula tra Diddi e l'avvocato Caiazza (fotogramma) Si allarga il processo in Vaticano per lolegato alla compravendita del Palazzo di Londra. Il Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone, infatti, ha sostanzialmente accolto le nuove richieste di accusa formulate dal ......magnate australiano non subiva un danno di immagine ecosì rilevante. Per la sua creatura preferita (e più redditizia), Fox News, si è trattato invece del momento peggiore dallo...

