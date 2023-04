Grazie" e "Dimarco e Dzeko una disgrazia, Lukaku e Goosens seduti uno". La polemica sul rigore non dato al. Ma c'è stato spazio anche per una polemica legata all'arbitro Oliver, ...E continua a orbitare intorno alanche dopo che l'esplosione dellodetermina il suo allontanamento formale per ragioni di opportunità. Infatti nei mesi successivi al suo distacco ...Davvero si fatica a capire come l'Inter sogni di arrivare tra le prime quattro (è terza, ma la Roma, che pure ha perso il derby, è a meno tre) o, peggio, pensi di eliminare ilnei quarti di ...

Scandalo Benfica, gare truccate: la giustizia sportiva sta indagando Calcio News 24

I tre club di riferimento del calcio lusitano - Benfica, Porto e Sporting - negli ultimi dieci anni hanno incassato circa 1,2 miliardi di euro vendendo ...Juventus-Inter, di Coppa Italia, sembra una partita senza fine. L'andata della prima semifinale sta facendo ancora discutere.