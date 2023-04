Scandalo a Palermo | arrestata per corruzione la preside antimafia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr – Ail mondo dell’riceve una bella mazzata: viene infattiperladella scuola Giovanni Falcone, del quartiere Zen, come riportato dall’Ansa, ovvero una delle più note esponenti dell’locale., un’esponente dell’perSi chiama Daniela Lo Verde, ladi, nonché esponente dell’pere peculato. La donna era stata anche insignita del titolo di cavaliere della Repubblica. L’indagine, coordinata dal pm della Procura Europea Gery Ferarra e Amelia Luise, ha evidenziato possibili condotte non ...

di, formato dalla Preside, dal Vicepreside e da professionisti privati che, in concorso fra ... Uno vero e propriose si considera che la preside della scuola, Daniele Lo Verde , è una ...Falcone" del quartiere ZEN die di un professionista. Le accuse sono di corruzione e peculato per aver gestito in maniera illegale i fondi pubblici destinati alla scuola. L'indagine, ...

“Trovo molto curioso che dai banchi dell’opposizione oggi si gridi allo scandalo per l’aumento dell’Irpef di ... Lo dichiara il vice sindaco e assessore al Bilancio del Comune di Palermo, Maria ...Aumento Irpef Palermo, il vicesindaco Varchi rivendica: "Abbiamo ridotto da 52 milioni a 9 l'aumento previsto dalla vecchia maggioranza" ...