Scacchi | Mondiale 2023 | Nepomniachtchi non sfonda il muro Ding Liren | patta dopo quasi sei ore Match sul 5-4 per il russo

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) Secondaconsecutiva neltra Ian. Ile il cinese danno vita a una bella lotta nella nona partita, la più lunga fino ad ora sia per durata (5 ore e 50 minuti) che per numero di mosse effettuate (82) prima di convenire che non c’è soluzione diversa dall’equa divisione del punto. Torna in scena un classico recente deiiridati, la Berlinese, un impianto generalmente noto come portatore di patte della Spagnola. I due giocatori, in effetti, non si muovono dai meandri della teoria o delle cose note fino alla quindicesima mossa, con l’utilizzo peraltro di una grande rapidità a riprova della loro conoscenza delle linee considerate. LIVE Ian...