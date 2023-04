SBK | classifica | dove eravamo rimasti prima della lunga pausa?

(Di venerdì 21 aprile 2023) Più di un mese di distanza dal secondo appuntamento (Indonesia dal 3-5 marzo) e questo che arriverà in questo weekend (Assen dal 21-23 aprile). La Superbike manderà in scena il terzo round del Mondiale 2023 con tutti i protagonisti pronti a dar battaglia al campione del mondo Alvaro Bautista che, come da pronostico, sembra possedere quel qualcosa in più che potrebbe garantirgli il secondo titolo consecutivocategoria. LaSBK (piloti e Costruttori) non mente: la Ducati comanda le operazioni, ma la Yamaha è pronta a sfruttare ogni errore del team italiano. SBK,piloti attuale: regna il campione del mondo Bautista, ma attenzione al team Yamaha Iltista assoluto è Bautista di Ducati: lo spagnolo campione del mondo è braccato dal duo Razgatlioglu-Locatelli, ...

Il giovane pilota veneto è in testa alla classifica dei piloti Indipendenti con 51 punti, 15 in più di Danilo Petrucci (team Barni Ducati) ed è addirittura quarto nella generale a 19 punti di ...

Sbk Olanda 2023: orari tv e dove vedere le gare La Gazzetta dello Sport

Ottimo inizio per Alvaro, capace di precedere Rea e Gardner, già staccato di mezzo secondo. Attardati Rinaldi e Petrucci, Baz in difficoltà ...