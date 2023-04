Saviano | in auto con droga e tirapugni | 35enne arrestato

i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola hanno arrestato per ...si trovano a via Fressuriello quando - durante un controllo alla circolazione stradale - fermano l'...(Napoli) i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola hanno arrestato per ... durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l'con a bordo il 35enne. ...Napoli . Ai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola hanno arrestato per ...a via Fressuriello quando - durante un controllo alla circolazione stradale - fermano l'con ...

Saviano. In auto con droga e tirapugni, carabinieri arrestano 35enne laProvinciaOnline.info

A Saviano i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Nola hanno arrestato per detenzione di droga il 35enne Tony Valsastro, già noto alle forze dell’ordine. I militari si trovano a via ...A Saviano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola hanno arrestato per detenzione di droga il 35enne Tony Valsastro, già noto alle forze dell’ordine.I militari ...