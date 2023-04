Sassuolo | trattativa Frattesi-Roma | ecco l'erede

La società nerazzurra per ora riterrebbe eccessiva la richiesta dele pertanto lasembrerebbe rimandata alla prossima sessione di mercato quando i nerazzurri proveranno ad ...Ora, causa infortunio di Aurelio, avrà cinque gare per convincere il Palermo ad intavolare una costruttivacol. Altro elemento spesso infortunato è Bettella arrivato in rosanero ......con il club parigino (vedi l'affare Paredes) potrebbe decidere di intavolare unaper l'...d'occhio Davide Frattesi che si sta affermando sempre più in Serie A con la maglia del. La ...

Il presidente del Catanzaro: "Seguiamo le orme del Sassuolo, per ... CanaleSassuolo.it

Il centrocampista del Sassuolo piace ai nerazzurri ma la richiesta del club emiliano sarebbe considerata troppo elevata ...La Juventus ha messo in mostra i suoi giovani in questa stagione e arrivano diverse offerte dai club di Serie A ...