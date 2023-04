Sassuolo | Dionisi | 'Berardi | ecco la decisione per la Salernitana'

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'allenatore delAlessioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la: "La speranza no...

... Fabio Bazzani Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti Pre (dalle 14:30) e post partita con: Fabio Donolato Allo stadio Arechi di Salerno la squadra di Paulo Sousa ospita ildie ...Ilha esterni micidiali nelle transizioni e capacità di trovare la porta. Seguodai tempi di Empoli, dove giocava con un sistema diverso. Sono soddisfatto di vedere in Italia ...Commenta per primo In casasi prevede un mercato estivo bollente. La permanenza di Davide Frattesi non sembra essere certa. Probabilmente misterpotrà godersi il centrocampista italiano solamente per altre 8 ...

Sassuolo, Dionisi: "Ecco le condizioni di Berardi" Fantacalcio ®

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo, prevista per domani alle 15: "Sono molto contento della città, della tifoseria, del ...Rosa quasi a completa disposizione per Paulo Sousa, intenzionato a confermare Candreva e Dia a supporto di Piatek. Nei neroverdi ancora assente Berardi, scalpita Defrel per una maglia da titolare ...