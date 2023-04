(Di venerdì 21 aprile 2023). E’ la settimana della 11^Run di domenica 23 aprile, evento organizzato da Moving Factory e attesissimo per lo straordinario contesto paesaggistico in cui si svolge, il Lago d’Iseo. L’evento è praticamente sold-out, ampia la soddisfazione degli organizzatori per esser riusciti a mettere ‘in pista’ ben 4500 runner provenienti da tutte le regioni italiane e anche da diverse nazioni. Già confermata la presenza di un nutrito gruppo di atleti, tra cui tanti portacolori della bandiera nazionale, pronti a battersi a caccia di un gradino del podio. E’ proprio la bandiera azzurra quella candidata a sventolare sul podio grazie alla presenza di Said El(Esercito), forte di un ottimo 1h01’39” sulla mezza maratona di Verbania del 2019 e di ben due titoli nazionali sui 3000m. Non starà certo a guardare ...

... in circa 10 km, è arrivato a Paratico -alle ore 11.50. Qui un tempo si svolgeva, sull'... navigando per due ore, raggiungevano gli stabilimenti siderurgici di. "Un vero e proprio tuffo ...... Gandosso, Gaverina Terme, Gromo, Grone,, Luzzana, Moio de' Calvi, Monasterolo del Castello, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Parzanica, Predore, Riva di Solto, Sant'Omobono Terme,, ...Complice eventi di forte richiamo come la maratona "Run" in programma il 23 aprile, il lago registra invece un picco di richieste che promettono un anticipo fortunato del ponte ...

Sarnico Lovere Run, l’azzurro El Otmani e la keniana Murkomen tra i favoriti BergamoNews.it

L'11ª edizione prevede 4500 partecipanti: tre giorni di gare e camminate, corsa, benessere e turismo. Circa 60 gli stranieri provenienti da diverse nazioni nel mondo ...LA PRESENTAZIONE. Tre giorni di gare e camminate, corsa, benessere e turismo. L’evento clou domenica 23 aprile. In 3.000 al via della competitiva e in 1.500 alla non competitiva da Riva di Solto. Ecco ...