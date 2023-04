Sarah Felberbaum | “So cosa significa la depressione | ho avuto problemi con il cibo L’unica che se n’era accorta è stata mia suocera”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) “Sola. Hocon il, impiegando anni per uscirne”.ha raccontato al settimanale Oggi la sua difficile ricerca di un equilibrio psicologico e mentale nel recente passato, evocando il fantasma della, deicon ile del bisogno anche oggi di uno specialista con cui confrontarsi. “Sola… Hocon il, impiegando anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché. È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato ...