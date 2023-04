Sanremo | domani un pomeriggio di ' firmacopie' con Marco Corradi alla libreria Ubik di via Roma

Si svolgealle 17, alla Chiesa luterana diin corso Garibaldi, l'evento conclusivo della mostra 'Mondo vegetale, opere d'arte viventi. Erbe ed erbari', organizzata con successo da 'Italia Nostra ...Pomeriggio di 'firmacopie',dalle 15 alla Libreria Ubik di via Roma 91 a, del libro 'L'arte di giocare e vincere. Campioni dal Ponente ligure alle Olimpiadi e all'iride mondiale' di Silvano Marco Corradi. L'autore ...dalle 15.30 sarà aperta al pubblico una mostra commemorativa presso la sede della Banda Musicale 'Città di Ventimiglia' in Via Roma 61 (Ventimiglia), in cui sarà possibile visionare gli ...

Sanremo: domani pomeriggio alla Chiesa Luterana l'evento conclusivo di 'Mondo vegetale, opere d'arte viventi' SanremoNews.it

I tifosi del Basilea a Sanremo hanno ripulito piazza Borea d'Olmo dopo aver allestito un maxischermo per vedere la gara contro il Nizza ...Sanremo. Il mercato settimanale matuziano si divide in due. In vista dei lavori per il parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi i banchi del mercato verranno posizionati in due diverse zone citta ...