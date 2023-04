Sanità in Toscana | al via concorso infermieri Assunzioni a tempo indeterminato

(Di venerdì 21 aprile 2023) I candidati che avranno scelto le aziende territoriali - ovvero l’AslCentro, laNord Ovest o laSud Est, potranno esprimere la propria disponibilità ad essere inseriti in elenchi specifici per gli “ambiti territoriali carenti” dell’azienda scelta

Molto importante è anche il tema dellapubblica. La città non può appoggiarsi esclusivamente ... Il nostro motto è 'nè destra, nè sinistra, per unaautonomista'. La nostra proposta è ......regionale della Lega e membro della Commissione- . Il tutto nasce dalla decisione della Conferenza Stato - Regioni ed il decreto soddisfa al 100% le richieste pervenute anche dalla- ...... per iniziativa di FIFO - Federazione Italiana fornitori inConfcommercio. La manifestazione,... dalla Sicilia alla Lombardia, dall'Umbria passando per lae l'Emilia Romagna. Infatti, ...