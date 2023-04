San Lorenzo Maggiore | Ruggiero cerca la riconferma | “Sempre per il bene comune”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCinque anni dopo,non lascia, anzi raddoppia. In termini di impegno, di voglia di fare, di tempo da dedicare alla propria terra che ha amato prima e gestito poi come qualcosa di davvero caro. Il vicesindaco di San, da quel 10 giugno 2018 non ha mai tradito la fiducia del sindaco Iannotti e dei suoi cittadini, facendo leva su tre principi fondamentali: condivisione, presenza e ascolto. “Sono stati i cardini del primo mandato – ha esordito– e saranno la base su cui costruire il futuro di San. Il tutto, come, per il, dimostrato in ogni momento e passaggio della mia attività istituzionale. Ho ...

... mentre le api che si occupano della produzione del miele si trovano in collina ain Collina. Il miele di tiglio, di millefiori e di acacia viene lavorato nel laboratorio del Podere, poi ...L'appuntamento è in piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di. La prenotazione è obbligatoria Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - FB Museo Diocesano Alba ...L'uomo è stato malmenato dal branco sabato 15 aprile a Villa Gordiani sulla Prenestina , mentre attraversava il parco di rientro dal lavoro in una pizzeria nel quartiere. Aggressione ...

Incendio Scalo San Lorenzo: fumo invade la tangenziale, bruciano un camper e 4 auto RomaToday

BORGO SAN LORENZO - Rifondazione Comunista del Mugello interviene in merito alle prospettive per la realizzazione del nuovo ospedale. Spiegando che la recente diffusione di un rendering (qui un artico ...Il premio speciale istituito dagli organizzatori della 39^ Coppa Primo Maggio-Festa dei Lavoratori per esordienti a Luco di Mugello merita di essere segnalato. Oltre ai consueti e tradizionali premi c ...