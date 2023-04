Samsung Camera Assistant potrebbe approdare sugli smartphone Galaxy A

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'appsembra in arrivodella gammaA. Ecco cosa possiamo aspettarci. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

... Galaxy A54 e Galaxy A73 - dove potrebbero esserci dei reali vantaggi nell'utilizzo dell'app LE APP FOTOGRAFICHE DIAssistant, ricordiamo, offre diverse opzioni per personalizzare il ...... tra i terminali top che al momento potete scegliere ci sono i Galaxy S23 di. Tra le ... con sensore da 23mm 50MP Sony IMX800 f/1.8, HyperOIS, al fianco di unada 75mm 10MP f2.0 ...In un secondo momento, il rilascio diAssistant potrebbe interessare molti altri dispositivi ... Nel prosieguo dell'anno, magari, la stessafornirà dei nuovi dettagli in più.

Camera Assistant, l'app di Samsung che condente di ottenere delle opzioni aggiuntive per sfruttare al meglio la fotocamera degli smartphone Galaxy è stata fino a oggi un'esclusive dei device di fascia ...Come un fulmine a ciel sereno, Xiaomi ha presentato due giorni fa il 13 Ultra, il cameraphone più completo che ci sia e che difficilmente ci saremmo aspettati ad inizio anno. Seppur infatti circolasse ...