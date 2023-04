Sampdoria | Lanna sul futuro del club | «Succederà qualcosa»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Marco, presidente della, ha commentato la situazione legata aldella società blucerchiata: le dichiarazioni Marcoa margine dell’evento Torneo Ravano-Coppa Paolo Mantovani, ha risposto così alle domande sul possibiledella. DICHIARAZIONI – «Ildella? Il tempo stringe per la società ma», ha dichiarato ai microfoni di Telenord. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il presidente dellaè intervenuto in occasione della presentazione del torneo ...Presente anche il numero uno dellaMarco: "Siamo al fianco di tutta la famiglia Mantovani - ha detto- e cerchiamo di dargli tutto il supporto disponibile. Spero in futuro di ...Presente anche il numero uno dellaMarco: "Siamo al fianco di tutta la famiglia Mantovani - ha detto- e cerchiamo di dargli tutto il supporto disponibile. Spero in futuro di ...

Sampdoria, Lanna: "Il futuro societario Abbiamo poco tempo ma qualcosa succederà" Telenord.it

Genova – "La gara con lo Spezia Mi aspetto da qui alla fine il massimo impegno come c'è stato finora. Poi ci può stare un calo come è accaduto nel primo tempo della partita con il Lecce ma comunque m ...Comunque qualcosa puo' ancora accadere e proviamo a renderlo realta'", ha spiegato il presidente della Samp Marco Lanna in occasione della presentazione del torneo Ravano. E sulla situazione ...