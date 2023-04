Sampdoria | Garrone racconta | 'Ecco perché l'ho data a Ferrero Sulla frase in piazza'

Saranno giornate e mesi importanti in casa, secondo quanto riportato da Milano Finanza anchepotrebbe rientrare nel fallimento del club Saranno giornate e mesi importanti in casa, secondo quanto riportato da Milano ...Sempre secondo fonti di alto livello in ambito finanziario vicine al dossiere altri componenti della famiglia si sono attivati da diverso tempo per cercare di rassicurare i ...Secondo 'fonti di alto livello in ambito finanziario vicine al dossiere altri componenti della famiglia da tempo sarebbero impegnati per cercare di rassicurare i creditori, banche ...

Sampdoria, in caso di fallimento Edoardo Garrone potrebbe essere coinvolto come «amministratore di fatto ... Milano Finanza

L'ex patron ribadisce la disponibilità a contribuire al salvataggio della Sampdoria, ma non con l'ipotesi gradita a Ferrero ...Il CdA della Sampdoria, integrato dall’esperto Luigi Bissocoli, incontra in queste ore la Figc per avere certezze sul percorso da intraprendere per la salvezza del club. Ma sulla scena della crisi ven ...