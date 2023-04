Sampdoria | Garrone | «Ferrero un errore | per evitare il fallimento…»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Le parole di Edoardosulle vicende societarie della, che l’ex presidente continua a seguire da vicino Edoardo, ex presidente della, ha parlato a Telenord. PAROLE – «La cessione dellaa Massimofu un. Mi ritrovai tra l’incudine della tenuta della mia famiglia e il martello delle reazioni della piazza: dovetti scegliere l’incudine. Ma commisi un ulteriore sbaglio, compiendo un atto di eccessiva fiducia verso chi mi propose questa soluzione. Commisi un nuovo, ovvero quello di rifiutarmi di prendere parte al negoziato e di delegarlo ai manager della San Quirico e agli advisor, di non pretendere di verificare sino in fondo la solidità e l’affidabilità die ...

Le parole di Edoardosulle vicende societarie della, che l'ex presidente continua a seguire da vicino Edoardo, ex presidente della, ha parlato a Telenord. PAROLE - "La cessione dellaa Massimo Ferrero fu un errore. Mi ritrovai tra l'incudine della tenuta della mia famiglia e il ...Commenta per primo Il più grande mistero della storia recente dellaè perché Edoardo, nel 2014, consegnò laa titolo gratuita e ripulita nelle mani di Massimo Ferrero. Dopo anni, il numero uno di Erg è tornato a parlare di quella vicenda, ..."Per me l'ipotesi del bond è un'operazione non sostenibile. Non sono disposto a dare il mio apporto". Edoardo, l'ex proprietario della, è categorico. La sua dichiarazione non lascia spazio a dubbi. Ribadisce di essere disponibile a partecipare a qualsiasi operazione seria e affidabile che ...

Alessandro Barnaba è l'unica e ultima possibilità per salvare la Sampdoria. Lo ha detto a chiare lettere Edoardo Garrone in un'intervista a Telenord, in cui ha spiegato che il piano del finanziere rom ...