Sampdoria | anche Garrone può essere coinvolto nel fallimento

(Di venerdì 21 aprile 2023) Saranno giornate e mesi importanti in casa, secondo quanto riportato da Milano Finanzapotrebbe rientrare neldel club Saranno giornate e mesi importanti in casa, secondo quanto riportato da Milano Finanzapotrebbe rientrare neldel club.– «Secondo fonti finanziarie però la sorpresa è che in caso didel club blucerchiato Edoardo, presidente di Erg ed ex proprietario dellaprima della cessione a titolo gratuito a Ferrero nel 2014, entrerebbe nella procedura concorsuale come “amministratore occulto e socio di fatto”. Sempre secondo fonti di alto livello in ambito finanziario ...

... oggi ad dell'Inter, come direttore sportivo della, per poi seguirlo alla Juve portando a ... Il tutto potrebbe chiudersi entro 45 giorni, mala nuova sentenza sarà comunque impugnabile ...... comprese le banche,parlando di numeri e dati di bilancio dellache sono coperti da riservatezza e che solo chi ha accesso a determinati documenti del club conosce'. window.In preallarme resta in ogni caso Linetty ma occhioalla possibile opzione Vlasic in mediana ... Possibile che sia ancora l'ex Benfica a partire dal primo minuto- SPEZIA, sabato ore 20:...

Samp, in caso di fallimento Garrone rischia coinvolgimento come ... Calcio e Finanza

Ci siamo per una nuova giornata di Serie A e di fantacalcio. Come sempre, SOS Fanta vi propone la preview SOS con tutti i nostri consigli, partita per partita. Un approfondimento sui singoli, le lettu ...Oggi la Sampdoria, e in particolare il suo CdA, saranno attesi da un incontro importante. A Roma i consiglieri Antonio Romei e Gianni Panconi infatti dovrebbero incontrare, insieme all'avvocato Bissoc ...