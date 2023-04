Samp | rischi anche per Garrone in caso di fallimento

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 21 aprile 2023) La situazione in casadoria è sempre intricata e una soluzione, rappresentata dal cambio di proprietà, non sembra essere abbastanza vicina per una svolta in tempi rapidi, come si erano augurati CdA e tifosi. La proprietà del club, quindi, rimane in mano alla famiglia Ferrero che controlla la Holding Max, che a sua volta ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza.