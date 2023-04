(Di venerdì 21 aprile 2023) (Adnkronos) – “Lesono tante, nella loro classificazione recentemente elaborate dalla società italiana di reumatologia, ne contiamo duecento circa. Lecroniche vedono spesso al primo posto lereumatologich, queste a volte arrivano in età adulto-giovanili ma sono dffuse anche tra i bambini. Molto spesso, questerappresentano la prima causa di invalidità nei paesi occidentali. Come prevenire? Catturando la diagnosi fin dai, in questo caso riusciamo a prevenire la malattia prima che si sviluppi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Purtroppo questo non sempre avviene, come spiegato dal professore Gian Domenico, Presidente della Società Italiana di Reumatologia, riunita in una conferenza stampa oggi a Roma per parlare ...'Le malattie reumatologiche sono tante, nella loro classificazione recentemente elaborate dalla società italiana di reumatologia, ne contiamo duecento circa. Le malattie croniche vedono spesso al ...20 Aprile 2023 AdnKronos , Notizie nazionali e internazionali , Sanità

Salute, Sebastiani (Sir): Importare prevenzione per bloccare malattie reumatologiche dai primi sintomi ilmessaggero.it

(Adnkronos) - In Italia le cure per le malattie reumatologiche costano ogni anno alla collettività miliardi di euro, tra spese dirette e indirette. Spesso con ...'Con nostra piattaforma gestiamo malati anche da remoto, soprattutto se lontani da centro reumatologico prescrittore' ...