Salone del Mobile | i lavoratori del legno-arredo “Le aziende del made in Italy alzano i prezzi ma pagano le persone 1 300 euro netti”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Mentre Milano si prepara al weekend conclusivo deldel, con espositori e clienti da tutto il mondo, iprotestano per il mancato rinnovo del contratto. “Non è possibile sottoscrivere accordi alcon i rappresentanti di 193 paesi al mondo e pagare le1.300al mese”, attacca Ivan Comotti, segretario generale della Fillea Cgil della Lombardia. “Consegneremo al presidente di Federuna busta paga che mostra quello che prendiamo. Lehanno aumentato i listiniriversandoli sui clienti perché sono aumentate le materie prime. Iinvece non sono riusciti ad avere nessun tipo di aumento e quello che Federpropone, 63 ...

... Sophistication e Performance al ventesimoInternazionale dell'Automobile di Shanghai, che è ...riferimento per quanto riguarda esperienze emozionanti su due ruote in luoghi unici all'interno...Annunciata con un video spot sul web, ispirato alla Marvel e all'indimenticabile film statunitense1984 "Ghostbusters " Acchiappafantasmi", la partecipazione di PUOK alInternazionale...Trenitalia, società CapofilaPolo PasseggeriGruppo FS Italiane, d'intesa con Regione Piemonte e Agenzia della Mobilità Piemontese, in occasioneMobile di Milano, uno degli appuntamenti più seguiti nel capoluogo lombardo, organizza due treni straordinari di andata e ritorno nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile. Si ...

La regina d'Olanda conquista il Salone del Mobile con il suo trench di ''design'' Corriere TV

Grosseto: Câlin, che in francese significa abbraccio, è il nome di una particolare maniglia per porte progettata dall’interior e product designer grossetano Alessandro Corina, nell’ambito di una nuova ...Trenitalia, società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, in occasione del Salone del Mobile di Milano, uno degli appuntamenti più seguiti nel capoluogo lombardo, organizza due treni st ...