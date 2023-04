(Di venerdì 21 aprile 2023) Nelle giornate di oggi venerdì 21 aprile e sabato 22 aprile, si svolgerà la manifestazione ciclistica denominata “ciclistico della città Metropolitana di Napoli” 2023. Al fine di prevenire potenziali interferenze al regolare svolgimento della manifestazione, nelle fasce orarie comprese dalle ore 15:00 alle ore 16:00 di oggi 21 aprile e dalle ore 12:00 alle ore 13:00 del giorno 22 aprile, saranno adottate le necessarie misure di regolamentazione del traffico con particolare rifermento agli svincoli. Per consentire il passaggio dei ciclisti saranno temporaneamente interdetti o diversamente regolamentati i seguenti svincoli autostradali: Venerdì 21 aprile 2023 dalle ore 15:00 alle ore 16:00, sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Baronissi sud (km 3,900) Sabato 22 aprile dalle ore 12:00 alle ore 15:00, ...

Salerno, Anas: limitazioni lungo l'A2 per "Giro Mediterraneo Rosa" ZON

Tutto pronto a Salerno per accogliere la prima tappa del «Giro Mediterraneo Rosa», una delle più importanti competizioni