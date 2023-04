Salernitana | Sousa | 'Sassuolo un modello | sulle fasce fortissimi Ballottaggi e un giocatore che ha i colpi'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il tecnico dellaPauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il, prevista per domani alle...

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo, prevista per domani alle 15: "Sono molto contento della città, della tifoseria, ...“Maggiore oggi si è allenato per tutta la seduta, è rientrato. E’ un ragazzo che la prossima settimana aumenterà i carichi di lavoro e rientrerà a Napoli. Mazzocchi ha vissuto una situazione più diffi ...