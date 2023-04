Salernitana | Sousa | «Iervolino da poco nel calcio | sul futuro…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. LE PAROLE – «Sono molto contento della città, della tifoseria, della società, del direttore sportivo e dei suoi collaboratori. Ora penso esclusivamente al Sassuolo, a fine stagione parleremo di futuro. Era questo l’accordo preso già a febbraio al momento della firma.Io amo il, ho una passione pazzesca e questo sport mi ha dato tranquillità economica, famiglia e tante emozioni. Sia da calciatore, sia come allenatore. Anche per questo voglio dare il massimo di me stesso a questa società che, nei fatti, sta dimostrando di voler crescere e fare cose importanti. Vorrei lasciare in eredità alla ...